Sara Croce, la telecamera schiaccia troppo sulle curve: “Buon anno così” – FOTO

Un “Buon 2021” da favola per Sara Croce, che vince la concorrenza delle dive di Instagram con un primo piano di forme allucinanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Non è stato mai così “effervescente” e innaturale il capodanno per la influencer col “piglio” della più alta sensualità, Sara Croce. La modella di Garlasco ha immortalato l’ennesimo momento di piacere, corrispondente al primo di questa nuovissima era. Anche stavolta, come nei trascorsi non ha lasciato spazio alle parole, “deliziando” i fan e aumentando ancor più il livello di sex appeal.

L’anno che ci siamo messi alle spalle, per Sara è stato caratterizzato da momenti “piccanti”, ma in parallelo non sono mancate le “frecciatine” legali subìte dall’ex fidanzato e imprenditore Vasfi, che l’accusava di restituzione del denaro contante, durante la “permanenza” nel cuore della Croce. Aiutata dagli amici più intimi e sinceri, almeno per ora sembra riuscita a “vincere” la causa, ma nulla è ancora compromesso…

LEGGI ANCHE —–> Jolanda De Rienzo vestita di rosso, la scollatura è pazzesca: décolleté esplosivo in primo piano – FOTO

Sara Croce, la prima FOTO dell’anno è un “quadro” di bellezza sexy e provocante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE —–> Melissa Satta , il fondoschiena è disegnato con il compasso, spettacolo – FOTO



Conosciuta come la modella e Bonas di “Avanti Un Altro”, Sara Croce si è iscritta anche lei nella lista delle dive più eccitanti dell’ultimo anno. Stavolta è in dolce compagnia di se stessa, mentre offre uno spettacolo mozzafiato, per gli occhi “innamorati” dei follower di Instagram.

Solo così Sara riesce a far trasparire la parte migliore di sè stessa, come una figlia della dea “Afrodite”, discesa sulla terra per “insegnare” la grandezza divina di una bellezza meravigliosa. Non a caso il Paolo Bonolis di turno l’ha scelta nella sua speciale squadra della Mediaset, dove non poteva affatto mancare una raggiante modella, dal fisico “scultoreo”.

Questi descritti sono gli ingredienti del primo “terrificante” e illegale frontale dell’anno, che accende gli entusiasmi tra i fan, mai così estasiati ed eccitati. Così, la modella Sara augura a tutti un “Buon Anno”, in attesa di nuovi e “provocanti” propositi .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Nel frattempo vi lascia in balìa di un primo piano sexy, dove l’obiettivo della telecamera schiaccia troppo sulle strabordanti curve, che a fatica si trattengono nel reggiseno trasparente. Un sogno ad occhi aperti, per un 2021 pieno di prosperità