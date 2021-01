Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta disperata per Paolo Rossi

Durante la puntata del GF Vip, Maria Teresa Ruta si dispera per la morte del celebre calciatore italiano.

Ieri, la puntata del Grande Fratello Vip 5 ci ha fatto compagnia durante la notte tra il vecchio e nuovo anno. Tuttavia, il programma non si è concluso nel modo sperato. Gli autori del famoso reality show, in onda su canale 5, hanno mostrato ai concorrenti un filmato molto toccante, relativo a tutti i volti che sono venuti a mancare nel 2020; specialmente dal momento in cui i partecipanti hanno iniziato la convivenza all’interno della casa. Tutti i concorrenti si sono emozionati di fronte al commovente video in memoriam. Lo schermo ha mostrato i volti di Gigi Proietti, Maradona, Stefano d’Orazio e Paolo Rossi. Tra dispiacere e turbamento, la notizia della morte del noto calciatore italiano ha suscitato un improvviso attacco di disperazione alla nota showgirl Maria Teresa Ruta.

“La prima intervista della mia carriera me l’ha concessa Paolo Rossi”

Confessa l’ex conduttrice della Domenica Sportiva. Alla notizia della morte dell’ex attaccante della Nazionale, la donna, grande appassionata di calcio, si dispera e scoppia a piangere. In lacrime, Maria ha manifestato una reazione emotiva comprensibile per chi, come lei, ha condiviso diversi anni della sua vita professionale e privata con il celebre calciatore italiano. Difatti, visibilmente scossa, Maria Teresa Ruta ha ricordato la sua esperienza con Paolo Rossi, ora in ginocchio ora con le mani sul viso e tra i capelli. A seguire la sua confessione.

“Aveva appena vinto il mondiale. […] Mi sono appostata sotto casa sua. All’epoca era ancora sposato con Simonetta: è stata la mia prima intervista.”