Laura Pausini, il retroscena su “La solitudine” che stupisce i fan

Laura Pausini è l’artista italiana più amata nel mondo. Ultimamente l’artista ha svelato un retroscena sulla canzone “La solitudine” che ha stupito i fan

Laura Pausini è sicuramente la cantante italiana dei record. Artista dalla voce incredibile, potente e al contempo melodica riesce a regalare ogni volta un’emozione ai suoi fan sparsi per il mondo. Da quando ha iniziato a cantare fino a oggi è cresciuta molto a livello artistico tanto da essere una delle cantanti più conosciute del nostro paese e non solo. Al di là dell’oceano è molto apprezzata e anche in Europa (ricordiamo la partecipazione a X-Factor in Spagna). Ogni volta regala ai fan oltre che i suoi brani, anche delle splendide foto insieme alla sua meravigliosa famiglia, accompagnate sempre da una didascalia nelle principali lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese) parlate dai suoi innumerevoli ammiratori sparsi un po’ ovunque. C’è un ricordo tutto italiano da cui è iniziata la sua carriera, ovvero quel Festival di Sanremo del 1993, quando una giovane Laura Pausini si affermò nella categoria Giovani con “La solitudine“.

Laura Pausini svela il retroscena su “La solitudine”

In un recente articolo apparso sul web, Laura ha svelato un retroscena sulla canzone che l’ha resa celebre in Italia. Il brano che parla del ragazzo che spezzò il cuore alla giovane cantante, inizia con la celebre strofa “Marco se n’è andato e non ritorna più”. Inizialmente la canzone, scritta da Piero Cremonesi e Federico Cavalli, cominciava con “Anna se n’è andata”, ha svelato la stessa Pausini, che ha aggiunto: “Dissi al mio babbo che volevo cantare solo quella, cambiando solo il nome, Marco“.

E così nacque “La solitudine” che parla appunto del primo amore di Laura Pausini che la ferì nel modo peggiore, cioè baciando un’altra ragazza davanti a lei. Un “tradimento” che però ha portato fortuna alla grande artista emiliano-romagnola.