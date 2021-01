Sabrina Salerno ha postato una foto pazzesca sui social in cui indossa un bikini incredibile: bellissimo anche il messaggio scritto nella didascalia.

Sabrina Salerno è una cantante amatissima dal pubblico italiano: fin dagli anni ’80 la nativa di Genova è stata capace di deliziare la sua platea con il suo fisico da capogiro e la sua sensualità. Dopo aver incantato in televisione e sui palchi, la classe 1968 è diventata anche una star del web. Sabrina è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 715mila follower.

La Salerno, per tutto l’arco del 2020, ha deliziato i suoi fan con scatti al limite del proibito, mettendo in mostra il suo fisico e le sue curve incredibili. La 52enne ha deciso di iniziare con il botto il nuovo anno, pubblicando una foto da cardiopalma in bikini.

Sabrina Salerno in bikini: che spettacolo e che curve!!

Sabrina, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un bikini striminzito che mette in risalto il suo incredibile corpo. Il suo lato A è davvero incredibile e lascia tutti a bocca aperta. La cantante ha gli occhi chiusi e assume una posa decisamente sexy e piccante. Il post ha già raccolto 27mila cuoricini in numerosi commenti.

Stando a quanto scritto in un commento dalla stessa Salerno, la foto risale allo scorso settembre. “L’organismo umano è capace di assorbire energia positiva per alimentare gli stati emotivi. Auguro a tutti di comprendere la grande capacità che abbiamo. Buona indigestione di energia! 2021″, ha scritto nella didascalia.

Sabrina, qualche giorno fa, ha paralizzato il mondo del web postando uno scatto che ha lasciato a tutti ben poco spazio all’immaginazione: il suo lato A paradisiaco era totalmente visibile.