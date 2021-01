Amelia Fiore manda in tilt il mondo dei social con uno scatto sbalorditivo: la sexy influencer mette in mostra il suo fondoschiena da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore non smette di incantare sui social e continua a mettere in mostra il suo corpo spettacolare. La sexy influencer è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 646mila follower. Ogni contenuto condiviso in rete dall’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ottiene sempre un ottimo riscontro, collezionando tantissimi cuoricini e numerosi commenti.

Amelia, poco fa, ha letteralmente paralizzato il mondo dei social con uno scatto dei suoi. La posa ammiccante fa salire la temperatura, nonostante il freddo intenso al di fiori delle case. L’influencer, infatti, è a bordo piscina e indossa un sexy costume con fondoschiena in primissimo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eleonora Incardona baciata dal sole delle Maldive. Il seno però esplode nel bikini – FOTO

Amelia Fiore, costumino a perizoma e fondoschiena in risalto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

LEGGI ANCHE -> Nicole Soria, bella e sensuale allo specchio. Anche il fidanzato apprezza – FOTO

Amelia continua a far sognare i suoi follower con scatti al limite del proibito. Le forme della sexy influencer non passano mai inosservate e mandano gli ammiratori in estasi. L’ex tronista del noto programma targato Mediaset ‘Uomini e Donne’ è a bordo piscina, con un costumino a perizoma fantascientifico. Il costume mette in evidenza il suo fondoschiena da capogiro. Il suo stacco di coscia è semplicemente imperioso.

Il post ha già collezionato 4.600 cuoricini e numerosi commenti. “Anche spiaggiati in piscina si stava bene. Comunque è cominciato il mio conto alla rovescia. Buona serata”, ha scritto nella didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia fa impazzire i suoi fan con scatti in costume fenomenali: qualche giorno fa mise in mostra il suo lato A da brividi.