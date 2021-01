Nicole Soria, bella e sensuale allo specchio. Anche il fidanzato apprezza – FOTO

Da Matrimonio a prima vista alla vita di coppia con Marco Rompietti, la bella Nicole Soria delizia i fan con tre scatti sensualissimi allo specchio

Avevamo lasciato la rossa Nicole Soria alle prese con il divorzio dall’ex marito Andrea Ghiselli dopo la fine della loro relazione iniziata nel docureality “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, e ora invece la ritroviamo con un altro ex concorrente del programma.

Marco ha partecipato a Matrimonio nel 2019 del programma insieme a Ambra Radicioni ma anche loro sono giunti alla decisione di chiudere la storia una volta giunti alla decisione finale. Ora Marco e Nicole stanno assieme da qualche mese, una relazione che dopo l’apertura dei social ai ragazzi non è più stato possibile nascondere.

Nicole Soria, esplode di sensualità davanti lo specchio di casa

“Nessun fidanzato è stato maltrattato per la realizzazione di questi scatti 😝 sia il kimono che il costume sono un regalo di @aurumroma (possiamo dire che anche @marcorompietti abbia gradito il pensiero 😜). Swipe per un Rompietti in déshabillé 😂”, scrive Nicole divertita mentre si mostra semi nuda davanti lo specchio di casa.

Al momento lei si trova nella casa di Marco a Terni, e dalle stories che pubblica quasi quotidianamente i due sembrano molto felici insieme e c’è una grande complicità che si nota nei piccoli gesti di vita vissuta. Nelle foto condivise vediamo lei in kimono chiaro, sguardo seducente e posa maliziosa, il fotografo sembra essere proprio Marco che si è prestato ad immortalare la fidanzata con addosso solo la biancheria intima.

Nicole da sempre ha dichiarato di amare il suo aspetto fisico e ai fan che la seguono vuole comunicare il messaggio che l’accettazione di sé stessi è il primo passo per stare bene poi anche con gli altri. Ovviamente il like le è arrivato anche dall’amica Giorgia Pantini.