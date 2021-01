Chiara Ferragni ed i sogni porno, Fedez lo svela in pubblico

Chiara Ferragni appena sveglia incalzata da Fedez che vuole sapere i suoi sogni. Lei non lo dice in pubblico ed ecco che il marito lancia il “porno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez sempre più coppia normale e non patinata. Le due super star del web questa mattina se la sono goduta in tranquillità da coppietta felice.

Il motivo? Il piccolo Leone ieri sera ha dormito dai nonni e così l’influencer numero uno al mondo ha potuto dormire ben 10 ore. Una cosa che non succedeva da più di 10 mesi ha raccontato ai suoi follower piacevolmente riposata. Praticamente da prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.

I Ferragnez sono stati sempre molto attenti e rigorosi e hanno passato tutto il primo lockdown, come anche le feste natalizie, in casa da soli, con qualche piccola incursione in famiglia con genitori e zii ma nulla di più.

Oggi si sono concessi questa coccola e la mattinata è stata molto serena ma anche un po’ movimentata. Ci ha pensato Chiara Ferragni con la sua dichiarazione fatta al marito che come al suo solito ha reso tutto pubblico. Il popolo del web è letteralmente impazzito.

Chiara Ferragni ed i sogni porno, ecco cosa è successo

Un video che ha fatto subito il giro del web. Merito di Fedez e del suo humor che non sbaglia un colpo. Chiara Ferragni si è appena svegliata ed è seduta al bancone della sua cucina per fare colazione.

Il maritino rapper si appresta a portarle il caffè e le domanda: “È il momento in cui mi racconti tutti i tuoi sogni” e lei con le mani sul volto, un po’ imbarazzata, risponde: “Non si possono dire pubblicamente…”.

E così subito Fedez ne approfitta per ironizzare e punzecchiare sua moglie in dolce attesa: “Allora sono porno” e la Ferri replica immediatamente per smentire l’insinuazione del marito spiegando che sono strani e non porno.

Ma Fedez con la sua verve insiste ribadendo che sono porno scrivendolo anche nella didascalia del video pubblicato nelle Instagram Stories. Il web impazza e super curioso vorrebbe tanto sapere cosa tratta questo sogno.