Melita Toniolo: in intimo, il relax tra le lenzuola, è seducente – FOTO

Dopo aver esagerato durante le feste Melita Toniolo si dedica ad un momento di relax: tra le lenzuola è seducente più che mai.

La modella ed attrice veneta, Melita Toniolo, nell’ultimo post confessa di aver un tantino esagerato con le delizie in tavola durante il periodo di festa. E, per recuperare in maniera repentina agli sgarri culinari, ha indetto un periodo di relax accompagnato da una super dieta disintossicante. Un duo che sembrerebbe essere davvero molto funzionale.

Melita Toniolo preferisce nascondersi tra le lenzuola

Nel pomeriggio Melita ha postato un’istantanea con indosso un bellissimo completino nero firmato dal noto brand italiano Intimissimi, ed accompagnando con alcune sagge riflessioni: “sarebbe bello il 2 gennaio svegliarsi così….truccata pettinata magra!😂“. Tra una risata e l’altra pare che abbia lasciato intendere come l’ostentato relax in piena forma sia per lei soltanto un dolce ricordo.

“E invece no, oggi iniziamo questo periodo detox per non sembrare perennemente al terzo mese😂, per togliere i brufoletti del salame, la cellulite del Pandoro, e la pelle tossica dei vari Prosecchini😂“. Dunque, secondo quanto confessato dalla showgirl sembrerebbe che ci abbia dato dentro durante le vacanze natalizie. Ma grazie al suo umorismo ed al suo indiscusso carisma risulta difficile credere che questi piccoli e comuni eccessi possano davvero condizionare negativamente il suo fisico.

Per concludere la giurata nell’ultima edizione di All Together Now decide di rivolgersi alle sue fan in tal modo: “Quante da oggi come me?😂🙈🥂“. Le sostenitrici della simpatica Melita sembrano essere tutte d’accordo sulla questione: “Ma sei matta? Oggi è sabato! Il fine settimana di sgarro è sacrosanto“, secondo il loro parere lei rimane sempre bellissima, anche con qualche chiletto in più.