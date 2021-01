Siamo da poco entrati nel 2021 e Pomeriggio 5 non va in onda: in stand-by il programma della nota conduttrice televisiva.

Il 2021 è finalmente arrivato e i programmi televisivi più seguiti e amati dagli italiani torneranno presto in onda. Tuttavia, per rivedere Barbara d’Urso bisogna pazientare ancora qualche settimana. Il noto programma televisivo della conduttrice italiana, Pomeriggio 5 è ancora fermo. Continua lo stop per Maria Carmela: prima di riapparire sul palinsesto, Barbara sfrutterà il tempo a disposizione per riposare e prepararsi al meglio per l’imminente stagione estiva. In onda a partire dal 2008, Pomeriggio 5 quest’anno comincerà con un lieve ritardo. Scopriamo insieme la data di inizio del famoso rotocalco televisivo, insieme alle scelte di Mediaset in merito.

Mattino 5 di Federica Panicucci ripartirà prima di Pomeriggio 5: la decisione di Mediaset

Quest’anno, gli spettatori fedeli al programma di Carmelita dovranno attendere l’11 gennaio per passare i pomeriggi insieme alle notizie e ai talk show nella “casa” della conduttrice. Mentre gli ospiti del “caffeuccio” dovranno attendere ancora qualche settimana, Mattina 5 di Federica Panicucci è già pronto. Difatti, il programma anticipa di tre giorni la sua presentazione nel nuovo palinsesto: andrà in onda a partire dal 4 gennaio. Questa decisione di Mediaset risiede negli ottimi dati di audience e share che Mattino 5 ha registrato, grazie soprattutto all’eccellente lavoro di squadra tra la conduttrice e il giornalista Francesco Vecchi.

Riassumendo, Barbara d’Urso tornerà in onda con Domenica Live e Live Non è la d’Urso il 10 gennaio; mentre Pomeriggio Cinque ripartirà l’11 gennaio.