Piero Chiambretti, la sentenza sull’affidamento della figlia

Dopo un lungo scontro tra Piero Chiambretti e la madre di sua figlia Margherita finalmente è arrivata la sentenza che mette in ordine i suoi rapporti con la piccola

Piero Chiambretti è uno dei volti televisivi più amati ed apprezzati dal pubblico. Famoso per la sua ironia dissacrante e per uno stile di conduzione unico del suo genere il noto presentatore ha da sempre avuto una vita privata turbolenta. Dopo il lungo fidanzamento con la collega Ingrid Muccitelli, Piero Chiambretti ha vissuto, nonostante una notevole differenza d’età, un’intensa storia d’amore con Federica Laviosa. Un’unione coronata dal matrimonio e dalla nascita nel 2011 di Margherita. Purtroppo però anche l’unione con Federica è inevitabilmente naufragata dopo qualche anno. La rottura ha portato con sé strascichi poco piacevoli che riguardano soprattutto il rapporto di Chiambretti con la bambina. Un rapporto a quanto pare non facile che ha visto accendere tra i due genitori un’infuocata guerra per l’affidamento della piccola Margherita.

Piero Chiambretti e la sentenza del Tribunale sull’affidamento della figlia

Tra Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa si è aperta subito dopo la separazione un’aspra battaglia per l’affidamento della figlia Margherita che oggi ha 9 anni. Finalmente il Tribunale ha emesso una sentenza capace di mettere fine alle ostilità che sono nate tra i due ex coniugi. E cosa più importante di riportare un po’ di serenità tra padre e figlia. In più di un’occasione infatti Chiambretti è stato accusato da Federica Laviosa di essere poco presente nella vita della bambina. Oggi il giudice ha chiarito che il presentatore avrà diritto a vedere sua figlia Margherita per due fine settimana al mese e nei giorni festivi.

Finalmente quindi sembra che per Chiambretti sia arrivato il momento di godersi una sana serenità. Merito anche dell’ex moglie che per facilitare gli incontri tra padre e figlia è stata disposta a trasferirsi a Torino.