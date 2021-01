WhatsApp, come inviare messaggi programmati grazie a questa app

Scopriamo come inviare messaggi programmati tramite WhatsApp grazie a questa semplice e utile app di terze parti: vediamo in che modo

Tutti noi conosciamo WhatsApp e quanto questa applicazione sia entrata nella nostra quotidianità diventando per alcune persone addirittura indispensabile. Sono tantissime le funzioni di questa app, così come lo sono i messaggi che ogni giorno in tutto il mondo vengono scambiati attraverso questa applicazione di messaggistica istantanea. Tra le molte funzionalità che via via nel corso degli anni gli sviluppatori hanno portato sull’app non vi è ancora una richiesta a gran voce da svariati utenti.

Stiamo parlando della possibilità di inviare messaggi programmati tramite WhatsApp. Tuttavia questa lacuna che può essere colmata grazie a un’app di terze parti. Stiamo parlando di WA Scheduler, un’applicazione presente su Play Store che consente appunto di programmare l’invio di messaggi attraverso l’app di messaggistica istantanea.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come inviare foto alla massima risoluzione su iPhone e Android

WhatsApp, come inviare messaggi programmati con WA Scheduler