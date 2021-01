Beautiful, anticipazioni americane: un ritorno di fiamma sta sconvolgendo la soap

Beautiful, anticipazioni americane: le cose non migliorano per Hope, che dopo aver ritrovato Beth e Liam deve affrontare un nuovo, durissimo colpo.

Nelle puntate italiane di Beautiful la contesa tra Hope e Steffy sembra essersi risolta a favore di Hope. La giovane Logan ha riavuto indietro la sua Beth e vive ora allo chalet in compagnia di Liam. Dopo l’atroce lutto che sembrava averli colpiti, i due sono adesso più uniti che mai. Ma nuvole grigie si prefigurano già all’orizzonte: nella puntata di oggi 2 gennaio, Liam ha portato la piccola Beth a casa di Steffy, senza consultarsi con Hope. Che sia l’inizio di una nuova rivalità tra le due donne di casa Forrester? Dalle anticipazioni delle puntate americane, pare proprio di sì.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam e Steffy passano la notte insieme

Nelle puntate in onda negli USA, gli spettatori di Beautiful stanno assistendo ad un vero e proprio dramma familiare. Liam e Steffy sono finiti a letto insieme e adesso lei è incinta, ma non sa di chi. Come siamo arrivati a tutto questo?

Sembra che sia stata la crescente rivalità tra Hope e Steffy a spingere Liam verso quest’ultima. Privata della sua bambina, la giovane Forrester è diventata dipendente da alcuni farmaci e in questo frangente ha conosciuto Finn, un medico con il quale ha intrapreso un’intensa storia d’amore. Liam, che ha sempre tenuto particolarmente a Steffy, le è stato vicino in questo particolare periodo della sua vita. Parallelamente Hope è stata ancora perseguitata da Thomas, il quale ha trovato alla Forrester un manichino con le sue sembianze e lo ha portato a casa. In preda alla psicosi(si scoprirà in seguito che Thomas soffre di una rara patologia al cervello), Thomas ha baciato il manichino senza sapere che Liam lo stava guardando. Credendo di aver visto Hope tradirlo con Thomas, Liam è corso da Steffy, tradendola a sua volta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam e Steffy decideranno di non dire niente ad Hope riguardo alla loro scappatella, ma la gravidanza della Forrester complicherà le cose. Alla fine sarà proprio Liam a rivelare tutto ad Hope in un momento in cui la ragazza è sempre più vicina a Thomas. Cosa succederà? Continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprirlo!