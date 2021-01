Eleonora Incardona. Curve in mostra alle Maldive: inizio anno esplosivo – FOTO

Eleonora Incardona. La modella ed (ex) cognata della giornalista sportiva Diletta Leotta è in vacanza alle Maldive. Pubblica foto che fanno impazzire i fan

L’ Italia ha accolto l’inizio del nuovo anno sotto il segno del freddo e della pioggia con l’ottimismo di affrontare un 2021 più sereno rispetto ai mesi scorsi che sono stati, invece, carichi di paura e angoscia.

La bella modella Eleonora Incardona scaccia via cattivo tempo e malumori facendo le valigie. Si trova infatti alle Maldive da qualche giorno. Proprio lì ha festeggiato il Capodanno, regalando ai suoi follower immagini che sanno d’estate. I bikini striminziti, spiagge paradisiache e tutta la sua carica sensuale acchiappano like e consensi.

L’ultimo post pubblicato la ritrae proprio durante l’ultima notte del 2020. Fuochi d’artificio sullo sfondo e lei, modella mora dal viso stupendo e rotondità provocanti, è cinta in un vestitino color pesca che mette in risalto tutti i suoi punti di forza. Indossa una coroncina scintillante ma è il suo sorriso a brillare di più: “Happy new year” – scrive. Una pioggia di cuoricini rossi e commenti di auguri e plauso per lei.

Eleonora Incardona. Una (ex) cognata celebre

Eleonora Incardona è una sensuale influencer siciliana. Giovanissima, classe 1991, è nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La sua è una bellezza esplosiva. Diventata un volto noto poiché è stata la cognata di Diletta Leotta, la talentuosa e celebre giornalista sportiva di DANZ.

Eleonora, infatti, è stata legata a Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della conduttrice televisiva e radiofonica catanese. Manola, com’è noto, è uno stimato chirurgo plastico; figlio di Ofelia Castorina, madre di Diletta, nato dal primo matrimonio della donna. Sembra che le ragazze siano passate entrambe sotto i suoi ferri valorizzando al meglio il loro aspetto.

La fisicità molto simile delle due potrebbe essere un indizio. Voci suggeriscono che, a quanto pare, il rapporto tra il medico e la Incardona si sarebbe interrotto l’estate scorsa.

Eleonora Incardona coltiva da tempo il sogno di ritagliare il proprio posto nel mondo dello spettacolo. Ha precedentemente partecipato al concorso di Miss Italia. La ritroviamo poi come concorrente del programma Veline. Si gode al momento il suo successo come influencer su Instagram con quasi 500mila follower (in ascesa).