Lory Del Santo confessa che il suo compagno le ha chiesto…

Lory Del Santo e la rivelazione sul suo capodanno 2020 nonostante le restrizione contro la pandemia da covid-19

La showgirl Lory Del Santo ha passato il periodo natalizio solamente con i proprio conviventi, come avrebbero dovuti fare tutti in rispetto alle restrizioni contro il covid-19. Anche Vip hanno dunque dovuto attenersi alle regole imposte dal governo per le festività natalizie. La Del Santo ogni anno è solita andare a New York a capodanno, ma quest’anno ha dovuto rinunciare ed è stata a Milano con il suo compagno Marco.

Lory Del Santo svela i regali che il suo compagno vorrebbe ricevere da lei

La showgirl ha rivelato qualche regalo vorrebbe ricevere il suo fidanzato da lei, e si tratta un oggetto sorprendente. Pare che Marco Cuculo vorrebbe una playstation 5 come regalo di natale dalla sua compagna. La giovane età del compagno della Del Santo si fa sentire con queste richieste, chissà se lei lo renderà felice regalandogli l’oggetto del suo desiderio. Quest’anno la Del Santo ha trascorso l’ultimo dell’anno in Italia quando invece di solito lo trascorre negli Stati Uniti, dove va spesso per lavoro.

Ha rinunciato dunque all’America per quest’anno ed ha preferito rimanere al fianco del suo fidanzato. La soubrette ha confessato di aver portato a termine tutte le tradizione come di consueto, è infatti rimasta a casa a mangiare il lesso e la salsa pearà veneta. Ha anche dichiarato di non aver preteso nessuno regalo, nemmeno per l’anno nuovo. Sostiene infatti di avere già tutto. Non è così però per il compagno Marco che invece ha chiesto alla sua fidanzata una playstation 5 in regalo e non solo, anche un asciugacapelli costosissimo e una tv supertecnologica.