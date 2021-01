Alessia Mancini: fuoco e fiamme nel nuovo anno, è una meraviglia – FOTO

Il nuovo sbalorditivo scatto della conduttrice Alessia Mancini è stato appena pubblicato: un fiammante inizio per il nuovo anno.

L’atttrice e conduttrice televisiva di origini laziali, Alessia Mancini, inizia il nuovo anno in maniera del tutto sorprendente. L’istantanea appena pubblicata rende merito al suo carisma e fa immaginare che si possa presagire un 2021 di fiammanti novità. Nota al pubblico italiano per i suoi esordi con Non è la Rai nei primi anni ’90, ha in seguito partecipato a moltissimi programmi con il ruolo di velina, e ad alcuni reality show come L’isola dei Famosi.

Alessia Mancini: buoni propositi tra fuoco e fiamme

Alessia, sposata dal 2003 con l’attore torinese Flavio Montrucchio, dal quale ha avuto due bambini, non sembrerebbe essere il genere di donna che si tira indietro di fronte alla prima difficoltà. Così, nel nuovo scatto comparso da poche ore sul suo profilo Instagram, decide di lasciarsi alle spalle tutte le preoccuazioni dell’anno passato.

In primo piano il suo volto, bellissima con gli occhi da cerbiatto e con indosso un outfit semplice ed elegante di colore nero. Oltre al suo sguardo, ad essere accattivanete è lo sfondo alle sue spalle. Un camino acceso che sembra illuminare e scaldare la showgirl nel migliore dei modi.

La didascalia alla foto è molto essenziale, ma sembra racchiudere tutti i desideri fondamentali per questo attesissimo 2021. “Buon 2021 amici miei‼️❤️🥂“, esordisce la bruna conduttrice, affiancando al testo una serie di hashtag speranzosi, come: #salute,#amore, #serenità, #gioiadivivere che danno adito a numerosi complimenti da parte dei suoi fan.