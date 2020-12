Alessia Mancini e Flavio Montrucchio lo scatto di Natale diverso dal solito, i fan applaudono e li celebrano

Una copia nella vita e ora anche nel lavoro. Parliamo di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, coppia in amore da diversi anni con una bella famiglia costruita. Oggi però li vediamo insieme anche sul piccolo schermo, lavorando fianco a fianco, come desideravano da un po’, nel programma di Real Time Junior Bake Off.

La piccola competizione pasticcera dedicata al mondo dei più piccoli che Alessia e Flavio hanno accolto con molta gioia ed entusiasmo. Ecco che così i due si sono fatti conoscere anche sotto una veste diverse dando la possibilità ad Alessia di mostrare anche le sue qualità culinarie. In verità chi la segue sui social sa bene che lei è una cuoca provetta e molte sono le ricette e le preparazioni che consiglia sul suo profilo Instagram.

Oltre al lavoro c’è anche la quotidianità dei due, una famiglia molto allegra e solare e soprattutto veramente molto normale che il pubblico ama proprio per questo.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, quel calzino rosso che salva il Natale

Un legame speciale quello che lega Alessia Mancini e Flavio Montrucchio insieme ormai da 20 anni con ben 17 anni di matrimonio. Sempre discreti e lontani dal gossip e dai troppi riflettori mediatici l’ex gieffino e la conduttrice hanno costruito una bella famiglia. Nonostante il tempo si amano come il primo giorno e il loro feeling è palpabile sui social.

Un feeling fatto anche di scherzi e complicità. Molto successo ha avuto uno degli ultimi post che la Mancini ha creato su Instagram per le festività di Natale.

“Ho pensato per giorni cosa avrei indossato di rosso a Natale e lui si salva in corner con un paio di calzini, regalati da me! Buon Natale di cuore”. E già da qui si capisce tutto, non ci sarebbe bisogno da aggiungere altro, basta guardare la foto che dice tutto il loro modo di essere spontanei e allegri.

La faccia di Flavio e il mostrare il suo calzino rosso con Alessia tutta ben vestita e sorridente è piaciuta tantissimo ai fan che li hanno definiti: “La coppia più bella e vera del web!”.