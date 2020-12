Yari Carrisi, amore finito: la rivelazione di Thea Crudi

Yari Carrisi di nuovo single. Il figlio di Al bano ha chiuso la sua storia con Thea Crudi, è stata proprio lei a dirlo pubblicamente

Yari Carrisi dice addio alla sua Thea Crudi, la giovane ragazza che le aveva rubato il cuore e che per molti aveva aperto un altro bel sogno di coppia. I due, infatti, potevano far vivere un sogno come quello che hanno regalato suo mamma e suo papà Al Bano e Romina Power.

E invece non è stato così. Un’idea fugace che non ha trovato il tempo di concretizzarsi che è già finita. Non si tratta di indiscrezioni. È la stessa Thea Crudi che ha rivelato la fine del loro amore al settimanale Diva e Donna.

“Io e Yari non stiamo più insieme – ha detto – Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Yari Carrisi, figlio dei celebri cantanti, aveva incontrato Thea questa estate in Puglia. Aveva assistito ad un concerto della giovane, insegnante di yoga e musicista, proprio in un centro di yoga in Puglia. E da subito era scoccato l’amore che a quanto pare non è stato molto longevo.

Yari Carrisi e la fine dell’amore con Thea Crudi

Tra Yari Carrisi e Thea Crudi qualcosa è andato storto ma la giovane musicista non si sbilancia e nelle sue dichiarazioni non fa trapelare quali siano stati i motivi che hanno portato lei e il figlio di Al bano ad allontanarsi.

Ha solo detto che di questo periodo porterà nel cuore tutte le cose belle che le sono capitate. Tra queste anche l’aver conosciuto i genitori del suo ex fidanzato, Al Bano e Romina che definisce persone speciali. “Al Bano è una persona generosa e gentile. Romina è un’amica preziosa” ha spiegato Thea.

E la stima era reciproca. Anche Albano e Romina si erano mostrati molto contenti per questo amore tanto che la Power aveva addirittura definito la musicista “un angelo”.

Albano aveva augurato a Yari lo stesso amore che lui aveva avuto con sua mamma ma con un finale diverso: “per loro vorrei un percorso netto, senza drammi” aveva detto il cantante di Cellino San Marco.