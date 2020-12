Elisa De Panicis, il seno le esplode sotto il sole delle Antille. Uno schianto in bikini – FOTO

L’influencer Elisa De Panicis si trova alle Antille con alcuni amici e delizia i fan con alcuni scatti direttamente dalla piscina. Da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

All’anagrafe Elisa De Panicis Agnelli, è una modella classe 1992 esplosa soprattutto in Spagna con il programma “Supervivientes” la versione spagnola de “L’isola dei famosi” che l’ha lanciata e fatta conoscere al pubblico.

In passato l’influencer ha partecipato anche a Uomini Donne, ora però è felicemente fidanzata con Giancarlo Zucca, il giovane che ha partecipato con lei in Messico al reality “Les Anges”.

La modella è molto attiva su Instagram ed i suoi follower la seguono in giro per il mondo e nelle sue attività di shooting. La condivisione di scatti che la vedono impegnata nella sua quotidianità e spostamenti in città sono meno frequenti ma per questo più apprezzati.

Fisico esplosivo, Elisa De Panicis è uno schianto in bikini

Solo due giorni fa Elisa ci faceva sapere che stava partendo direttamente dall’aeroporto di Malpensa per una destinazione ignota. Ora i fan sanno esattamente dove la modella e influencer si trova con alcuni amici, precisamente a Saint Bart(élemy) nelle Antille. Una bellissima località nell’Atlantico dove Elisa, Elena Guasmeroli, Carlita e “The Antiscocial Socialite” si stanno godendo il Capodanno.

Troviamo Elisa girare per l’albergo Bagatelle sempre in bikini strepitosi che fanno parte della sua collezione privata Elisa De Panicis Collection, capsule collection incentrata su costumi da bagno e abbigliamento da mare.

Seno in primo piano, gambe chilometriche e slanciate, Elisa non ha mai nascosto di praticare molta attività fisica e sana alimentazione per mantenersi in forma. I risultati però si notano e i suoi fan apprezzano i doni che la modella condivide con loro nelle stories. Seducente e audace, Elisa strega ancora una volta tutti.