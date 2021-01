Notte di fuoco al Grande Fratello, Giulia Salemi si lascia andare

Notte di fuoco a Capodanno nella casa del Grande Fratello: tra Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli è passione pura

E’ scoppiata la passione tra i due concorrenti del Grande Fratello. Giulia Salemi si è lasciata andare a Pier Paolo Petrelli che sembra ormai aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. I due hanno trascorso la prima notte del 2021 nel cucurio dopo aver perso una sfida, e lì senza freni hanno dato sfogo al loro amore. E’ stata una notte di fuoco tra baci appassionati e coccole sotto le lenzuola così evidenti tanto da costringere la regia a staccare l’inquadratura.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci bellissima al Grande Fratello Vip per Capodanno-FOTO

LEGGI ANCHE>>>Valentina Ferragni luminosa con una gonna corta lucciante, magnifica-FOTO

La storia tra Giulia e Pier Paolo sembra essersi fatta seria, l’ex velino ha dimenticato la sua Elisabetta e la modella è cascata di nuovo nel tranello del Grande Fratello. Per la seconda volta ha trovato l’amore nella casa, questa volta sarà duraturo? Coccole, carezze infuocate e movimenti sotto le lenzuola, per i due concorrenti il nuovo anno non poteva avere un inizio migliore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il pubblico non vede l’ora che arrivi la prossima puntata per scoprire cosa realmente sia successo nel cucurio, dove la coppia ha consumato la loro prima notte di passione. E’ accaduto veramente l’immaginabile sotto le lenzuola? La curiosità è tanta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @occhisinceri_animapura

Cosa riserverà il Grande Fratello per i due concorrenti innamorati? Alfonso Signorini e gli autori del programma sono imprevedibili e il pubblico è pronto per la prossima puntata. Gli appassionati non dovranno perdersi neanche un minuto…questa edizione è imprevedibile!