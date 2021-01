Alice De Bortoli: il vestito cucito addosso, bellissima e ribelle – FOTO

L’amante della danza Alice De Bortoli dona una nuova luce alle sue imperfezioni, bellissima e ribelle con un vestito che non ammette critiche.

L’amante della musica e della danza, Alice De Bortoli, si è fatta notare sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al docu-reality per ragazzi de Il Collegio. In seguito alla breve ed intensa avventura fra i corridoi della trasmissione, pare che la giovane diciassettenne ricopra ugualmente il ruolo di una leader positiva e dinamica anche nel suo liceo nella località di Treviso. Oggi ha deciso di mostrare il lato più vero di sé, non dando adito alla tanto desiderata perfezione.

Alice De Bortoli: bellissima nell’abito a prova di critica

La danzatrice risulta avere una consistente popolarità sui suoi profili social, utilizzandoli per lo più con fare propositivo. Lo scatto apparso su Instagram la sera scorsa ne è la prova lampante. Pura, schietta e naturale sono le prime tre caratteristiche che emergono nell’osservare la suddetta istantanea, in cui la ragazza si mostra indossando un vestito dalle tinte verdi e che le calza divinamente.

Eppure, oltre a mostrare la sua fisicità, ha inoltre deciso di esprimere la sua opinione, donando all’abito un ruolo più elevato: “Non arrabbiarti se le persone non ti apprezzano, se ti criticano o ti giudicano male”, ha aggiunto nella descrizione. Per poi continuare rivolgendosi nella maniera più diretta ad ogni suo follower: “tu ogni giorno accendi la tua luce e risplendi più che mai. Amati con i tuoi pregi e con i tuoi difetti.”

Un pensiero positivo al massimo per iniziare il nuovo anno con coraggio ed essere pienamente cosciente di se stessa. Tant’è che i fan della biondissima influencer hanno enormemente apprezzato le sue parole, per non parlare della sua bellezza. Il post conta in questo momento oltre 130mila like.