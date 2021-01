Justine Mattera. Un salto in costume verso il nuovo anno. Il fisico è pazzesco – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana, italiana d’adozione, pubblica uno scatto in costume per partire con brio nel nuovo anno

Una carrellata di quattro foto, ritratta da più angolazioni, per partire con il nuovo anno. Ecco l’inizio sui social della showgirl americana Justine Mattera. Stretta in un costume intero arancione, molto sensuale, fa sfoggio della sua forma tonica e perfetta, dovuta alla vita sportiva che conduce e che testimonia tramite immagini su Instagram.

Gli scatti proposti mettono in rilievo i muscoli scolpiti delle gambe e le rotondità generose del fondoschiena, in primo piano nell’ultima fotografia. “2021, sono pronta” – scrive. Braccia in su e un salto entusiasta verso i prossimi nuovi 12 mesi che, si spera, porteranno novità più promettenti di quelli passati.

La Marylin nostrana ha una bellezza cristallizzata nel tempo, che non accenna a sfiorire. 49 anni compiuti nel maggio scorso, il suo corpo da ragazzina è frutto delle dure sessioni di allenamento a cui si sottopone e che rende pubbliche sui suoi canali social.

Justine Mattera. Una carriera fortuita e duratura

Sembra ieri che, insieme a Paolo Limiti, Justine Mattera imperversava nei pomeriggi televisivi sugli schermi Rai nel programma Ci vediamo in Tv. In realtà sono passati oltre 20 anni.

L’amore per il nostro paese le ha portato fortuna. Fu scoperta, infatti, durante una vacanza studio a Firenze. Il produttore musicale Joe T. Vannelli le fece incidere un primo singolo. Da lì una carriera tutta in salita.

Il sodalizio lavorativo e sentimentale con Limiti l’ha consacrata come una delle showgirl più amate dal pubblico. Tutti innamorati del suo dolce accento americano e della sua somiglianza con l’iconica star di Hollywood, Marylin Monroe.

Dopo la scomparsa del primo marito, ha ritrovato l’amore e la felicità tra le braccia di Fabrizio Cassata, ed è la mamma orgogliosa di Vivienne e Vincent