Kasia Smutniak ha fatto impazzire il popolo dei social network con una serie di scatti in cui è nella vasca da bagno.

Kasia Smutniak è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La polacca iniziò la sua carriera lavorando nel campo della moda e venendo ingaggiata dai migliori stilisti del mondo. La classe 1979 ha preso parte a diversi film di successo, tra cui ‘Ora e per sempre’ con Vincenzo Verdecchi in regia e ‘Nelle tue mani’ di Peter Del Monte.

Kasia è seguitissima su Instagram: l’account della 41enne vanta 372mila follower. L’attrice, poco fa, ha condiviso un post molto interessante che contiene una serie favolosa di scatti in cui lei è in vasca da bagno.

Kasia Smutniak da capogiro: serie di scatti in vasca da bagno

Kasia, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo una serie di scatti da urlo su Instagram. La nota attrice è in vasca da bagno ed è completamente nuda. Non ci sono foto da censura, ma in alcuni scatti sono ben visibili le sue gambe e le sue spalle. Il suo bellissimo viso è in primissimo piano.

Il contenuto condiviso questo pomeriggio non è di certo passato inosservato e in poco meno di un’ora ha collezionato 11mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi e stanno inondando il post di complimenti e di parole di apprezzamento.

La Smutniak, qualche settimana fa, ha mandato in estasi i suoi fan postando una bellissima foto in cui indossava un vestito molto particolare e sfoderava un sorriso meraviglioso.