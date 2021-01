Sabrina Salerno, la sua scollatura è da urlo e la noia va via – FOTO

Sabrina Salerno si conferma regina dei social anche quando si annoia grazie ad uno scatto in cui chiede ai fan il mood della domenica pomeriggio

Sabrina Salerno, bella ed ironica come sempre, anche in una noiosa domenica pomeriggio è riuscita ad infiammare i suoi tantissimi follower di Instagram. La cantante ha infatti pubblicato una foto in cui si rivolge direttamente ai suoi fan chiedendo loro qual è il mood della giornata. Nella didascalia, prendendo in prestito una famosa espressione di Sandra Mondaini, Sabrina si dichiara annoiata e l’accompagna ad uno scatto che è un inno alla sua bellezza. Distesa su morbide lenzuola candide, la Salerno indossa un corpetto nero impreziosito da merletti che lascia scoperto il suo generoso décolleté. A donare un tocco di eccentricità all’outifit scelto sono delle spalline dallo stile militare e una collana ricca di ciondoli. Il tutto è reso perfetto dal trucco che mette in risalto le morbide labbra e il sensuale taglio degli occhi riuscendo a delineare ancora di più la bellezza che Madre Natura ha saputo donarle.

La carriera di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha raggiunto l’apice del suo successo a partire dagli anni ’80 continuando a splendere nel panorama musicale e dello spettacolo mondiale fino ad oggi. La sua vita professionale si è sempre divisa tra l’amore per la musica e quello per la recitazione. Passioni che spesso sono riuscite a coincidere. Sabrina ha infatti riscosso un grande successo europeo grazie al film Stars 80 in cui interpreta se stessa insieme ad altre stelle del panorama musicale degli anni ’80. Nell’ultima edizione di Sanremo 2020, condotta da Amadeus è stata chiamata dal noto presentatore ad affiancarlo nella conduzione della seconda e dell’ultima serata.

Grazie a questo ruolo è entrata a far parte del ristretto elenco degli artisti che possono vantare di aver calcato le tavole dell’Ariston sia come cantanti che come presentatori.