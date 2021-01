Gli ultimi scatti nella vasca di Belen Rodriguez paralizzano il web: lo zoom sulle goccioline d’acqua dappertutto.

La meravigliosa showgirl argentina, Belen Rodriguez, ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram un serie di scatti incredibilmente travolgenti. Che questa mattina si sia svegliata con l’idea di far girar la testa ai suoi fan, nessuno può ammetterlo. Eppure, in meno di dieci minuti dalla condivisione, la homepage della piattaforma social sembra essersi paralizzata. 20mila like in un battito di ciglia per delle pose da mozzare il fiato.

Belen Rodriguez: i cinque scatti di Venere

Cinque istantanee in bianco e nero, e come protagonista assoluta, lei Belen. Meraviglisa e di una delicatezza infinita. La didascalia al post riporta soltanto due semplici parole: “Por la mañana” alludendo probabilmente ad una routine matuttina di pace ed assoluto relax.

Degli step originali che, scorrendo le fotografie, portano invitabilmente i suoi fan della showgirl a colmarla di complimenti, esaltando ancor di più la sua bellezza. In primis Belen si mostra davanti ad uno specchio in lontanza, le braccia a coprire le sue forme e l’intenzione di tuffarsi nella sua vasca.

Il proposito è realizzato in men che non si dica, negli scatti a seguire la soubrette è già nella vasca deliziando gli occhi dei suoi spettatori. Goccioline d’acqua ovunque e per finire, la sua pausa rilassante, c’è assolutamente bisogno di un buon caffè. Ed a questo punto, perché non immortalare anche quello?