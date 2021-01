Chiara Nasti bella da morire è solo semplicità a colori-FOTO

L’influencer Chiara Nasti in rosso è magnifica semplice e senza eccessi come al solito, dovrebbe condividere più foto così

La semplicità si sa paga, e allora anche l’influencer Chiara Nasti decide di condividere una foto “casta” rispetto al solito. Indossa una maglietta rossa che la copre totalmente, nessun pezzo di pelle che esce da nessuna parte. Si vede solo il suo bellissimo viso e poi fa un gesto poco sobrio come sempre, ma fa parte del suo carattere, se non lo facesse non sarebbe la Chiara Nasti che i suoi followers amano e apprezzano.

Chiara Nasti risponde alle domande dei followers e fa delle dichiarazioni shock

L’influencer si dedica ai suoi follower e risponde ad alcune curiosità. Alla domanda “Che protesi hai messo?”, non risponde perché ha sempre ricevuto molte critiche e invece poi vede che in molte fanno lo stesso. Risponde poi in modo provocante come sempre alla domanda: “Ti manca avere una relazione?”. L’influencer fa intendere che potrebbe avere una relazione segreta e poi dichiara senza peli sulla lingua che si diverte molto ed è questo l’importante per lei.

Dichiara poi che si sente diversa, rinata e che quest’anno è cambiato qualcosa in lei e ha molti grandi obiettivi, staremo dunque a vedere cosa farà di nuovo una delle influencer più criticata ma amate del web. Intanto mostra che si allena come sempre e afferma di non mangiare cioccolatini perché è perennemente a dieta. Ci tiene molto alla forma fisica l’influencer, vuole apparire sempre al top in ogni momento.

Però afferma che è tutto frutto di grande costanza e fatica e dunque consiglia alle donne che vogliono un bel fisico di mettersi sotto ed allenarsi costantemente. Solo in questo modo, solo faticando si ottengono risultati, tutte possono diventare come lei se hanno un pò di spirito di sacrificio e la volontà di mettersi al lavoro. Quindi forza ragazze!