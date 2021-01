Chiara Biasi il body leopardato fa venire il mal di testa, che bomba-FOTO

L’influencer Chiara Biasi in un body leopardato inguinale e lo skateboard in mano, che schianto è davvero bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La bella influencer Chiara Biasi condivide una foto in un body leopardato, è magnifica ed iconica. La Biasi ha condiviso molti contenuti leopardati recentemente, anche due foto con solo dei pantaloni leopardati e nulla sopra si copre il seno con il braccio.

Sensuale e iconica la Biasi, pubblicizza i nuovi capi del suo marchio Matinee. Oltre a questi capi con il motivo del leopardo, ha mostrato e indossato anche altri capi. Si tratta di top corti in velluto nero e viola e pantaloni stretti in tinta uguali. Si da molto da fare la Biasi anche d’inverno con la sua linea di moda.

LEGGI ANCHE>>>Ginevra Pisani lancia un motto per il 2021, stende i fan con un sorriso spettacolare – FOTO

La Biasi ricorda il capodanno del 2019 quando si trovava ad Ibiza felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Briatore e il figlio Nathan, il dettaglio che fa infuriare i fan – VIDEO

L’influencer Chiara Biasi nelle stories Instagram fa vedere i suoi ricordi del capodanno 2019 quando si è svegliata ad Ibiza con un sole pazzesco e il mare della magica isola. Quest’anno non è andata proprio nello stesso modo, infatti lo ha dovuto passare a Milano il capodanno e a casa. Difficile per una come lei che vive con la valigia e visita tutto il mondo per hobby e lavoro, stare così a lungo ferma.

La pandemia ha tarpato le ali a tutti e anche agli influencer. Allora si è dedicata alla sua linea d’abbigliamento la Biasi, non potendo fare altro, buttarsi nel lavoro è la cosa migliore che si possa fare. Su instagram ha mostrato molto poco delle sue feste natalizie a Biasi, a natale ha condiviso le foto dei suoi nuovi capi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Forse ha fatto come molti e ha festeggiato il natale in compagnia a inizio dicembre così ha potuto cenare e scambiarsi i regali con i suoi amici. Quest’anno è andata così per tutti, avremo modo di recuperare il tempo perso e gli influencer di fare le loro follie che piacciono tanto al popolo del web.