Il brano “Last Christmas” riesce finalmente a ottenere un ambito riconoscimento, ben 36 anni dopo la sua uscita: di cosa si tratta

È una di quelle canzoni che non potrebbero mai mancare nelle playlist natalizie e che anche a distanza di 36 anni continua a non annoiare mai. Nel dicembre del 1984 il duo composto da George Michael e dal chitarrista Andrew Ridgeley, anche conosciuto come Wham!, pubblicò il brano “Last Christmas“. Quasi due milioni di copie vendute che non sono mai riuscite a fargli raggiungere la prima posizione della classifica dei singoli inglesi. Fino a oggi. Il 2021 si apre infatti con un meritato riconoscimento che ha spiazzato, ed emozionato, Ridgeley.

Last Christmas per la prima volta in 36 anni al primo posto della classifica inglese

Ogni settimana viene pubblicata la classifica dei singoli più venduti ed ascoltati in Inghilterra e i primi dati del 2021 hanno portato con sé una grande sorpresa. Per la prima volta in 36 anni infatti, il brano degli Wham! ha raggiunto la prima posizione anche grazie a quasi 10 milioni di stream avvenuti nelle ultime settimane. Un riconoscimento che questa iconica canzone non aveva mai ottenuto finora, per quanto strano possa essere.

La curiosa verità è che fu proprio George Michael a impedire che “Last Christmas” debuttasse al primo posto nel 1984 che andò invece a “Do They Know It’s Christmas?“, il progetto benefico di Band Aid. Tra gli artisti coinvolti ci fa proprio Michael. Il brano degli Wham! ottenne la seconda posizione nella classifica di vendita.

Anche grazie ai milioni di stream che la canzone ha accumulato nelle ultime settimane, “Last Christmas” è riuscita nell’intento di essere incoronata come la canzone più ascoltata in Inghilterra. Andrew Ridgeley ha commentato l’accaduto dichiarandosi sorpreso ma soprattutto gratificato da questo risultato, che ha voluto ovviamente condividere con l’amico scomparso. “È il giusto e meritato tributo al genio creativo di George che oggi sarebbe infinitamente orgoglioso ed emozionato“, ha affermato l’ex componente degli Wham!.

Il 25 dicembre 2016 il mondo della musica pianse la morte di George Michael e quattro anni più tardi il pubblico è riuscito a fargli l’ennesimo regalo, mostrando quanto la sua musica continui a essere infinitamente amata.