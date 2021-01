Briatore e il figlio Nathan, il dettaglio che fa infuriare i fan – VIDEO

Flavio Briatore e Nathan sono a Dubai, spunta un video in cui i fan notano un particolare inusuale ma esiste una valida spiegazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Nathan Falco Briatore ha solo 10 anni ma già 132mila follower sulla sua pagina Instagram, una piccola celebrità la cui immensa popolarità è data principalmente dai genitori, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci alle sue spalle.

Al momento il ragazzo si trova a Dubai con entrambi i genitori, Briatore e Nathan avevano raggiunto gli Emirati Arabi poco prima di Capodanno, mentre Elisabetta era stata fra i protagonisti della diretta di fine anno del Grande Fratello organizzata da Alfonso Signorini.

L’imprenditore italiano ha postato sui social una serie di foto dove si vede sempre assieme al figlio, non solo una vacanza di piacere ma anche di lavoro per lui visto che da pochi mesi ha aperto un Billionaire proprio in mezzo agli Emirati Arabi.

LEGGI ANCHE -> Avete mai visto il figlio di Ezio Greggio? È un 26enne davvero affascinante – FOTO

A Dubai le vaccinazioni anti Covid sono già state concluse a ottobre, niente obbligo mascherina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

LEGGI ANCHE -> Eleonora Daniele, la disperazione per la decisione più difficile

Nelle ultime ore però sta facendo discutere un video pubblicato sia nella pagina Istagram di Flavio che del piccolo Nathan. Nel video si vede proprio quest’ultimo in compagnia di Ayman Al Afif, vice presidente NRI (Nomura Research Institute).

Nelle immagini video si vede che Nathan sta indossano il hamdanya, tipico turbante del luogo. I follower però notano un dettaglio e scrivono copiosi a margine del video: “L’uomo che gli sta mettendo il copricapo non indossa la mascherina”, “Non si può, è pericoloso”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

In realtà a Dubai i vaccini anti Covid a Dubai sono già stati conclusi a ottobre e nel Paese, come in tutti gli Emirati Arabi le persone devono avere scaricato un’app, DXB Smart App che attesta di essere state sottoposte a vaccinazione e di godere di buona salute. La mascherina quindi non è obbligatoria per i locali, ma solo per turisti che si recano laggiù per motivi di lavoro oppure per ricongiungimenti familiari.