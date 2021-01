Ginevra Pisani lancia un motto per il 2021, stende i fan con un sorriso spettacolare – FOTO

La nuova professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani ha pubblicato alcuni scatti dalla sua casa a Napoli con un messaggio benaugurante per questo anno

Ginevra Pisani è nota per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” dove ha conosciuto l’imprenditore Claudio D’Angelo con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore fino al 2019. Ginevra però è anche una bellissima modella e professoressa nel programma di Rai Uno “L’Eredità” condotto da Insinna.

Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, per Ginevra si sono aperte le porte per molte collaborazioni importanti con brand di alto respiro nazionale del settore moda, vista la sua attività come modella.

Nelle stories di ieri per esempio la vediamo mentre sfila per il brand di calzature napoletane “Quellilà in Italy”, marchio di articoli in pelle pregiata direttamente della zona dove vive Ginevra.

Ginevra Pisani, sorriso che conquista. La foto cattura per la sua bellezza acqua e sapone

Classe 1998, Ginevra nella sua pagina Instagram lancia anche messaggi importanti soprattutto alle sue follower più giovani e del Sud Italia che spesso ricorrono ai ritocchi dal chirurgo estetisto per “migliorarsi”. L’abbiamo vista in un video postato prima di Natale fa mentre si diverte dal dottor Della Corte facendo credere di volersi ritoccare il viso mentre alla fine del reel spiega che “ognuno può fare ciò che vuole ma non dovrebbe cambiarsi i connotati”.

Anche lei è a favore della bellezza al naturale, quella autentica fatta di sorrisi e poco trucco. Questo concetto lo ha ben espresso ieri con le foto condivise sul su profilo. La vediamo indossare una gonna ad A con macro fantasia bianca e nera e un pullover bianco sceso sulla spalla sinistra.

Poco trucco per lei e un magnifico sorriso che le incornicia il viso solare. “Motto del 2021: enjoy every moment ✨” scrive per descrivere il suo buon proposito per questo anno appena cominciato.