Tim down, segnalazioni di disservizi da tutta l’Italia

Questa mattina, si è verificato una sorta di down di Tim e numerosi utenti hanno segnalato problemi alla rete internet.

Un down di Tim stamane ha messo in crisi centinaia di lavoratori e studenti. Le numerose segnalazioni, arrivate prima da Milano e dai comuni limitrofi e successivamente da altre zone del Paese, sono apparse sui social già da alcune ore. Gli utenti hanno spiegato di aver provato a ripristinare il router, ma di non aver risolto ancora il problema. Al momento, non vi è stata ancora nessuna conferma di problematiche specifiche da parte del gestore. In una comunicazione al cliente, Tim ha parlato di un “guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici Tim senza l’intervento presso l’abitazione”.

Le segnalazioni sono arrivate anche sul sito DownDetector, dalle quali si evince che la problematica maggiore riguarda il mancato allineamento dei router.