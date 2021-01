Justine Mattera, il completino sportivo non lascia nulla all’immaginazione: che fisico | FOTO

Justine Mattera ha risvegliato i bollenti spiriti dei followers attraverso l’ultimo scatto postato: con indosso un completo da bici, la showgirl è un’esplosione di sensualità

“Chi lo dice che completi da bici non possono esaltare la femminilità?“, scrive Justine Mattera nel suo ultimo post Instagram. E gli utenti, particolarmente entusiasti dello scatto, non possono che condividere l’osservazione della loro beniamina. La showgirl, prossima al compimento dei 51 anni, sfoggia ancora un fisico da urlo. La tuta sportiva, dotata di una profonda scollatura nella schiena, fascia le curve dell’attrice in maniera impeccabile, valorizzandone l’indiscutibile sensualità.

“Ben detto!“, “Su di te è elegantissimo“: gli apprezzamenti dei followers non si fanno attendere.

Justine Mattera, poker di foto sensazionali: décolleté da sogno

Justine Mattera, classe 1971, spegnerà 50 candeline il prossimo 7 maggio. Nata a New York, la showgirl si è fatta strada nel mondo dello spettacolo a partire dal 1994, anno in cui ha iniziato a lavorare in Italia. La Mattera, che si è cimentata in svariate esperienze come cantante, attrice e conduttrice, è sempre stata lodata per la propria avvenenza.

Di recente, Justine ha voluto deliziare i followers con una compilation di scatti da sogno. La splendida showgirl, con indosso un abito a righe gialle e verdi, si è lasciata immortalare nel bel mezzo di una strada. La lunghezza del vestito permette di intravedere le gambe affusolate, mentre la scollatura attira lo sguardo verso il generoso décolleté. La Mattera, col suo fare distratto e sbarazzino, sembra la protagonista di un film d’epoca.

I commenti di apprezzamento si sprecano: “Di certo non passi inosservata” – la rassicura un utente, e qualcun altro rincara la dose – “Sei una favola“.