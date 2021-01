L’influencer Alice De Bortoli condivide una foto in tuta bianca, è bellissima con l’addome scolpito in vista

L’ex concorrente de Il collegio condivide su Instagram una foto in tuta bianca ed appare bellissima. La giovane è diventata nota per aver appunto partecipato al programma Il collegio, un reality sulla Rai che vede protagonisti una ventina di adolescenti tra i 13 e 17 anni. Lo scopo è raggiungere il diploma della licenza media. I ragazzi indossano divise ufficiali e devono consegnare i cellulari, cosmetici e dolci nell’ufficio dei sorveglianti. All’interno del programma vigono regole molto dure e le punizioni lo sono altrettanto.

Alice De Bortoli una giovane Influencer promettente

Classe 2003, Alice ha 17 anni e su Instagram è già tra le Influencer più seguite, ha 1,8milioni di followers. Appare una giovane molto solare e piena di vitalità, le sue passione sono la moda e la danza. Nel suo futuro infatti si vede come attrice oppure nel mondo dello spettacolo, d’altronde bella è bella, sa ballare qualche carta a suo favore ce l’ha. I suoi genitori quando sono stati intervistati per il programma che andava a fare, Il collegio, si erano detti preoccupati per i social.

All’epoca lei aveva 14 anni, era davvero una bambina e infatti i genitori, in particolare la mamma, non era contentissima del suo esporsi così tanto specialmente sui social. L’ha sempre tenuta sotto controllo. D’altronde ad oggi i social sono davvero fonte di problemi per le giovani donne. Tante persone che scrivono in privato e fanno apprezzamenti fuori luogo, pertanto è giusto che i minori siano controllati dai genitori. Lei oltretutto è ancora minore perché ha 17 anni e già sul suo profilo si intravedono foto abbastanza provocanti e che potrebbero esporla a potenziali pericoli.

Ovviamente la colpa è di questa tendenza degli influencer che puntano all’eccesso e al mettere tutto in mostra su Instagram come fosse una vetrina per chi sa cosa. E ovviamente i più piccoli affascinati da quello che vedono, imitano e si mostrano anche loro sui social.