Carolina Stramare e quel selfie allo specchio che fa salire la pressione – FOTO

La web influencer Carolina Stramare propone un selfie incandescente su Instagram, al principio dei fitti impegni di giornata: sexy

Difficilmente l’avevamo vista così “Tiki Taka” davanti allo schermo. Eppure la web influencer, Carolina Stramare ha raggiunto perfettamente ogni obiettivo preannunciato per arrivare ad una bellezza “fatata”. Le motivazioni son “schizzate a mille”, quando ad aumentare le “dosi” di impegno della sua vita ci hanno pensato alcune ospitate di valore, come il programma sportivo di Piero Chiambretti e il reality show di Alfonso Signorini, il “Grande Fratello Vip“, che l’ha fortemente voluta come ospite d’onore nel salotto del gossip.

Il traguardo più ambito per Carolina, però risale ad un paio di anni fa quando a vincere l’edizione 2019 di Miss Italia è il suo angelico volto. Una bellezza senza eguali, paragonabile a quella di “Afrodite”. Tra volto pronunciato alla sincerità e alla purezza e degli occhi profondi che fanno innamorare il pubblico a prima vista

Carolina Stramare, anteprima di “classe” e fisico da capogiro: la perfezione

Carolina Stramare ha vinto ancor prima di iniziare a “regnare” con la bellezza naturale di una “divinità” e la classe e lo charme di una diva, stile passerella del “Grande Cinema”. C’è poco da raccontare per lei, nelle vesti di attrice d’esperienza. Perchè la “stoffa” di qualità che detiene la soubrette di Vigevano è tipica e idonea per le ospitate di valore, nei migliori salotti televisivi.

Dopo aver portato a casa lo “scettro” di “bellezza nazionale”, Carolina si è specializzata nelle vesti di web influencer, per poi tornare ai suoi impegni settimanali. Che sia nel tempo libero o meno, la Miss Italia mette sempre la sua eterna giovinezza al centro dell’attenzione mediatica.

Tra un volto pulito e sorridente e un fascino disarmante, Carolina “spezza” in due il cuore dei fan, proponendo un tailleur elegantissimo e cortissimo. A tal punto da far lievitare la temperatura ai follower. Abituati ormai a onorarla alla stessa identica maniera di quando spiccava tra le ragazze in passerella: favolosa