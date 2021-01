Cristina Chiabotto incanta i social: bellezza senza tempo – FOTO

Cristina Chiabotto incanta i social: bellezza senza tempo. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Cristina Chiabotto nasce il 15 settembre dell’anno 1986 a Montecalieri, in Piemonte. Cresciuta a Borgaro Torinese, studia presso un liceo psicopedagogico a Valdocco. Si è diplomata da privatista e durante gli studi ha frequentato un corso di danza alla Susan Parker Dance School. Finiti gli studi ha cominciato a lavorare come modella e nel 2004 ha vinto Miss Italia.

Cristina Chiabotto fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Ha lavorato sia come conduttrice che come showgirl: dopo la sua vittoria a Miss Italia, è diventata fatina per il programma canoro Zecchino D’Oro. Insieme ad Alessandro Del Piero ha firmato le pubblicità dell’acqua Rocchetta. Poi ha partecipato a Ballando con le Stelle. Nel 2012 ha condotto “Bau Boys” su Italia Uno e ha presentato diversi programmi musicali come Wind Music Awards e Festivalbar, ma anche programmi di calcio e altri di moda. Al momento è impegnata nella conduzione de “I menu di Giallo Zafferano” su Canale Cinque.

Ex Miss Italia Cristina Chiabotto (getty images)Cristina conosce l’ex compagno Fabio Fulco durante Ballando con le Stelle, dove partecipava anche Marco Mazzocchi. I due si sono messi insieme e la loro storia è durata ben dieci anni, per poi terminare nel 2017 perché non era più sicura del loro rapporto. Successivamente ha conosciuto Marco Roscio che ha sposato nel settembre del 2019.