Selvaggia Lucarelli asfalta Chiara Nasti: “Sostituisce caldaie”

Selvaggia Lucarelli attacca l’influencer che per Capodanno è partita per Dubai. Post diretto e senza giri di parole, il web l’appoggia

Selvaggia Lucarelli non ha peli sulla lingua lo sappiamo bene. Chiara, schietta va al punto della situazione ogni volta che c’è qualcosa che non va e non ci pensa due volte ad asfaltare chi secondo lei se lo merita.

Lo ha fatto contro i negazionisti che sono contro il vaccino, lo fa con chi sui social pubblica video dei secret party in barba alle leggi anti-Covid e ora anche con le influencer che sono state all’estero per capodanno.

Con un post breve e diretto asfalta Chiara Nasti, senza nominarla, ma è chiaro che il riferimento è proprio a lei che ha trascorso il Capodanno a Dubai, dichiarando più volte di essere stata lì per motivi di lavoro.

“Gente che nella vita sostituisce caldaie o fa l’influencer con 134 follower che ‘Sono a Dubai per lavoro’”. Così scrive la giornalista sul suo profilo Instagram con un post molto easy, sfondo nero e scritta bianca, aggiungendo poi come didascalia, “E non aggiungo altro”.

Non nomina la Nasti ma il riferimento a lei è più che palpabile. Il popolo della rete si scatena, quasi 22 mila like sotto al suo post per non parlare dei commenti, molti dei quali a sostegno della giudice di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli contro la Nasti, l’influencer si difende

Selvaggia Lucarelli non è certo a prima che si scaglia contro Chiara Nasti e molte altre influencer come lei che hanno trascorso il capodanno all’estero e in luoghi esotici.

La Nasti è stata per giorni nell’occhio del ciclone per aver postato le sue foto di un capodanno tra mare e sole. Non è riuscita a tenere per sé il “segreto” di essere volata a Dubai.

Per lei una pioggia di critiche e allora è arrivata anche la sua spiegazione: “Ho visto che si sono create un po’ di polemiche a riguardo – ha detto l’influencer – Io ho rispettato tutte le prassi. L’ho fatto per motivi lavorativi”.

La Nasti ha anche spiegato poi durante una diretta Instagram con Gabriela Parpiglia di aver prenotato il biglietto diversi mesi fa e di essere partita con un volo di linea, tutto in regola.