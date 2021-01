L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi pubblica un post con un appariscente costume ed una capigliatura particolare.

Nello scatto la Morali indossa un costumino intero rosa shocking: il suo fisico stende tutti!

La posa laterale rispetto all’obbiettivo della fotocamera mette in risalto le sue curve, che mandano i followers fuori di testa: più di 11.000 mi piace e 170 commenti in circa due ore!

Nella foto, la showgirl ha un trucco strong sugli occhi e delle labbra lucide abbastanza naturali, con una pettinatura stravagante, ma d’effetto: è composta da due trecce lunghissime, che partono dall’attaccatura, molto voluminose e che terminano con dei boccoli.

Elena Morali nominata regina del web!

Oltre ad essere molto conosciuta nel mondo della televisione, la Morali è anche seguitissima sui social: il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers!

Per farsi conoscere meglio, elenca sulla didascalia della sua pagina ufficiale i programmi che l’hanno resa così famosa e amata dal pubblico: Colorado, L’Isola dei Famosi e Pomeriggio 5.

Con i suoi followers condivide parte della sua vita: le giornate passate in casa per il lockdown, i suoi allenamenti in palestra, i viaggi in giro per il mondo, il backstage delle trasmissioni a cui partecipa, le persone più importanti della sua vita e molto altro!

Da quando venne lanciata nel mondo dello spettacolo da Enrico Papi, con il programma La Pupa e il Secchione, Elena riesce sempre ad avere la stima e l’affetto del pubblico!