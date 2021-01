GF Vip, esplode l’omofobia nella casa: “Comprendo il padre di Urtis”. Samantha De Grenet stamattina, parlando con Dayane Mello, ha usato delle parole che hanno fatto arrabbiare il mondo del web

Samantha De Grenet non è esattamente uno dei personaggi preferiti di questo Grande Fratello Vip. Quando è entrata nella casa più spiata d’Italia non ha di certo attirato le simpatie del pubblico, mettendosi contro Stefania Orlando e poi Maria Teresa Ruta, due delle concorrenti più amate. E in particolar modo, alcune cose trovare sui suoi profili social, hanno dato modo di pensare ai social che il suo pensiero sugli omosessuali non è proprio quello che si dovrebbe avere nel 2021.

Samantha De Grenet: “Una famiglia regolare senza problemi”

Samantha: “Se uno potesse scegliere è ovvio che un uomo di quell’epoca vorrebbe un figlio REGOLARE, con una famiglia REGOLARE senza altri PROBLEMI”. Eccoci qui che i nodi vengono al pettine.

Allora dicci cara, cosa definisci REGOLARE? #tzvip #sovip pic.twitter.com/GdMD5WI6mV — Ginevra (@Ginginnigin) January 5, 2021

Alla fine tutti i nodi vengono al pettine: ieri sera sono stati ospiti i genitori di Giacomo Urtis per una sorpresa. Il padre non ha mai accettato l’omosessualità del figlio, ha sempre fatto finta di non sentire e il programma ha voluto farli incontrare per un chiarimento. Stamattina, mentre Samantha ne parlava con Dayane Mello, ha usato dei termini che non sono proprio piaciuti. “Un genitore è normale se vede felice il figlio è felice. Però se uno potesse scegliere, un uomo di quell’epoca vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare e senza avere problemi“.

Ha usato dei termini sbagliati o pensa sul serio che la famiglia regolare sia soltanto con uomo e donna? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per vedere se verrà affrontato questo argomento o se verrà messo da parte come è successo con tanti altri.