Matilde Brandi, abito rosa cipria nello studio del GF Vip. Lo stacco di coscia toglie il fiato – FOTO

Matilde Brandi in posa per i fotografi, si lascia immortalare negli studi del Grande Fratello Vip con un lungo abito rosa cipria molto corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Matilde Brandi ha condiviso nella sua bacheca di Instagram dove vanta 419mila follower, un nuovo scatto direttamente dallo studio del programma GF Vip dove è chiamata tutti i lunedì sera come opinionista vista la sua partecipazione in quest’edizione.

Anche stavolta si è mostrata in splendida forma, abito rosa cipria molto corto che ne ha mostrato le gambe toniche e affusolate frutto dei tanti anni spesi nella danza professionistica. Gonna a palloncino per lei, punto vita strizzato e il seno chiuso in un corpetto che vagamente ricorda un fiocco intrecciato.

“Domani mi dite che ne pensate della puntata appena terminata! ????Mancava in mio confronto sarà per la prossima 😍🥰” scrive Matilde a margine dello scatto. “Ti stupenda come sempre, la puntata incommentabile!!! Senza Eli vicino a te niente non era la stessa cosa!!!!!!!!”, “Lei ❤️, tutto il resto noia e finto. senza Mati ❤️e Eli❤️nella casa🤢”, “Sarai sempre la più bella di tutti💜” scrivono alcuni fan a margine dello scatto.

Matilde Brandi con le figlie: bellissime come lei