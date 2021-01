Assalto al parlamento, interviene la polizia che estrae le armi

Capitol Hill è circondata dalle forze dell’ordine impegnate ad allontanare i migliaia di seguaci di Donald Trump che vogliono occupare il Parlamento americano.

I manifestanti hanno circondato il Congresso e sono saliti sulle gradinate e sulle balconate mentre era in corso la certificazione della vittoria di Joe Biden che è stata sospesa.

La situazione è ad alta tensione, tanto che la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni.

Alcuni sostenitori di Trump sono comunque riusciti a entrare e c’è stato uno scontro a fuoco: la polizia ha estratto le pistole per difendere i Parlamentari dai facinorosi che avevano fatto irruzione, armati.

Nello scontro è rimasta ferita una persona. Gli agenti avevano invitato i deputati e i senatori a usare le maschere antigas, se si fosse reso necessario.

Purtroppo la protesta è stata incoraggiata proprio dal Presidente uscente durante il suo comizio, ma ora tenta di redimersi invitando i suoi seguaci alla calma.

Durante il comizio dalla Casa Bianca, il 45° Presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato: “Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo ” ribadendo di aver vinto con 75 milioni di voti, “di gran lunga più della prima volta“, mentre Joe Biden ne ha avuti 80 milioni con i computer. IlPpresidente uscente ha poi attaccato i media definendoli “il problema più grande”.

Trump aveva poi attaccato come “deboli” i repubblicani che al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden.

Ora Trump invita alla calma

Attualmente Washington ha proclamato il coprifuoco ma le proteste sono in atto anche in Georgia. Infatti Trump ha lanciato nuove accuse di imbrogli: “Ci hanno rubato anche i risultati in Georgia”, sostenendo che anche i ballottaggi per il Senato vinti dai dem sono stati “rubati” e “truccati”. “Questa volta è andata un po’ meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso”, aveva detto durante il comizio.

Attualmente le immagini stanno facendo il giro del mondo.

E ora per smorzare la situazione, Trump è intervenuto così via Twitter: “Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell’ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli” e poi ha attaccato il vicepresidente: “Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli Stati la possibilità di ratificare correttamente i voti.”

Infine conclude con una dura richiesta: “Gli Usa chiedono la verità“.