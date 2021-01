Pordenone: in una ricevitoria “triplo colpo” vincente

La ricevitoria Gai di Torre di Pordenone annuncia la notizia del biglietto vincente Gratta e Vinci

E’ accaduto ieri mattina nella ricevitoria Gai di Torre di Pordenone: un biglietto vincente “triplo colpo” ha regalato una corposa somma ad una nonna e sua nipote. Si tratta infatti di due milioni di euro, un ricco bottino che ha certamente allietato questi giorni di fine festività.

Ad annunciarlo Sabrina Tonello, titolare della ricevitoria, che ha raccontato nei particolari il gioioso episodio che ha coinvolto nonna e nipote. La titolare non ha comunque rivelato l’identità dei vincitori.

Pordenone: nonna e nipote vincono due milioni di euro

Una cifra consistente per una nonna e nipote di Pordenone che ieri, nella ricevitoria Gai di Torre, hanno giocato un biglietto “triplo colpo” rivelatosi vincente. Le due hanno acquistato un biglietto pagando 10 euro, ha commentato la titolare della ricevitoria, poi sono uscite e rientrate poco dopo.

La verifica del biglietto al terminale ha confermato quanto le due clienti avevano scoperto grattando il Gratta e Vinci: due milioni di euro, una bella somma da ritirare in banca. L’anziana signora, ha affermato la proprietaria del locale, sembrava stesse per svenire ed è stata invitata ad accomodarsi per permetterle di riprendersi dallo stupore.

L’identità delle donne non è stata rivelata ma si tratta di clienti note, di gente “perbene” cui quella cifra farà senz’altro molto comodo. Uno splendido modo per questa famiglia di chiudere queste singolari e “altalenanti” vacanze natalizie.

La ricevitoria Gai di Torre non è nuova ad episodi di questo tipo: nel 2016 un altro biglietto vincente, questa volta del tipo “Turista per sempre”, aveva regalato una somma complessiva di altri due milioni di euro.