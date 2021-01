Elisa De Panicis, abito bianco e gambe chilometriche. Un incanto di natura – FOTO

L’influencer Elisa De Panicis è scappata nelle Antille per lavoro, gli scatti in anteprima dello shooting sono paradisiaci

Elisa De Panicis subito dopo Natale è scappata in tutta fretta con pochi intimi amici nella Antille Francesi per concedersi una calda vacanza mentre si appresta anche a realizzare qualche servizio fotografico per lavoro.

Al momento quindi si trova a Saint Bart nelle Antille, la bellissima località nell’Atlantico dove Elisa e gli Elena Guasmeroli, Carlita e “The Antiscocial Socialite” si stanno godendo il sole.

Troviamo Elisa girare per l’albergo Bagatelle sempre in bikini strepitosi che fanno parte della sua collezione privata Elisa De Panicis Collection, capsule collection incentrata su costumi da bagno e abbigliamento da mare. Con lei sembra non esser i invece il fidanzato Giancarlo Zucca, il giovane che ha partecipato con lei in Messico al reality “Les Anges”.

Elisa De Panicis, un incanto che ipnotizza i fan

In questi giorni Elisa ha anche lavorato insieme al fotografo Alexei Voitovici con sede a Dubai. Ha immortalato la modella in un’istantanea dal basso verso l’alto che ne enfatizza maggiormente l gambe chilometriche e snelle.

Abito candido panna, stretto in vita e con la gonna corta a portafoglio, mani serrata sui fianchi e volto che osserva la macchina fotografica. Alle sue spalle lo scenario tipico di Dubai con le palme e i palazzi che si perdono a vista d’occhio protesi verso l’alto.

All’anagrafe Elisa De Panicis Agnelli, è esplosa soprattutto in Spagna con il programma “Supervivientes” la versione spagnola de “L’isola dei famosi” che l’ha lanciata e fatta conoscere al pubblico.