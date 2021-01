Salvatore Esposito, piovono baci per l’attore di Gomorra: lo SCATTO dolcissimo

Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Genny Savastano in “Gomorra”, pubblica uno scatto dolcissimo con la fidanzata: una dichiarazione d’amore in piena regola

Il pubblico lo conosce per il ruolo del boss Genny Savastano, protagonista della serie tv “Gomorra”. Salvatore Esposito, l’attore che interpreta il noto personaggio, appare tuttavia completamente diverso da quest’ultimo. A testimoniarlo è il recente scatto pubblicato su Instagram, in cui Salvatore si mostra accanto alla propria fidanzata Paola Rossi. I due si scambiano un tenero bacio, seduti su una panchina di Londra. L’attore, che stringe la mano della compagna, le dedica una frase dolcissima: “My love“, è quanto si legge nella didascalia del post. Gli utenti, colpiti dal romanticismo di Esposito, si complimentano con lui: “Per fortuna ci sono ancora uomini così“, scrivono al loro beniamino.

Salvatore Esposito: l’amore con la fidanzata Paola Rossi

C’è molta attesa per l’uscita della quinta ed ultima stagione di Gomorra: i fan, che hanno seguito con partecipazione le avventure dei loro personaggi preferiti, dovranno tuttavia attendere la fine del 2021. Le indiscrezioni che provengono dal set li hanno decisamente lasciati di stucco. A quanto pare, ci sarà il ritorno inaspettato di Marco D’Amore, che nella serie interpretava Ciro Di Marzio.

Lo stesso Salvatore Esposito ha rivelato che gli ultimi 12 episodi di Gomorra “lasceranno i telespettatori, letteralmente, senza parole“. Nell’attesa dell’uscita della serie, l’attore si gode il tempo con l’amata fidanzata Paola Rossi.

I due si conobbero nel 2014, in Spagna, e da quel momento le loro vite non furono più le stesse. Paola, che non appartiene al mondo dello spettacolo, è una giovane laureata in Giurisprudenza. Nel suo profilo Instagram, la fidanzata dell’attore si definisce “screenwriters & directors Agent“.

I due formano una coppia solida e stabile ormai da svariati anni. Lo stesso Salvatore, attraverso un’intervista, aveva dichiarato di essere follemente innamorato di Paola, pur non avendo mai avuto “problemi di donne”.