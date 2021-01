Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 7 Gennaio

Accadde oggi. Il 7 Gennaio è il 7° giorno del calendario gregoriano. Mancano 358

giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 7 Gennaio si festeggia il Natale per la chiesa ortodossa e per le chiese orientali cattoliche che seguono il calendario Giuliano. Inoltre, si celebra San Ciro, patriarca di Costantinopoli, arcivescovo e santo bizantino. In Italia ricorre anche la Festa del Tricolore, conosciuta anche come Giornata nazionale della bandiera, occasione celebrativa per ricordare la nascita della bandiera del nostro paese.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 6 Gennaio

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Astronomia® (@passioneastronomia)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 5 Gennaio

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti di Giove

1797 – Il tricolore italiano viene adottato per la prima volta

1844 – Nasce Bernadette di Lourdes

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 – Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra

1943 – Muore l’inventore Nikola Tesla

1952 – Nasce il giornalista e politico Giuliano Ferrara

1959 – Gli Stati Uniti riconoscono il nuovo governo cubano di Fidel Castro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolas Cage (@nicolascagefans)

1964 – Nasce l’attore Nicholas Cage

1985 – Nasce il pilota Lewis Hamilton

1990 – Chiusa al pubblico la Torre di Pisa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bill Clinton Fan (@billclinton.account)

1999 – Inizia il processo per l’impeachment del presidente statunitense Bill Clinton

2007 – Scoperte cellule staminali nel liquido amniotico

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi: 12 morti