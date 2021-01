Francesca Pascale e Paola Turci riaccendono il gossip. Delle nuove foto che le ritraggono insieme negano la presenta crisi

Francesca Pascale e Paola Turci stanno ancora insieme. Questo quanto confermerebbe il settimanale Oggi nell’edizione in edicola da questa mattina. Le due che avevano fatto molto scalpore questa estate per la loro presunta liaison, mai confermata, non sarebbero in crisi, anzi.

La cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi non vivrebbero affatto un periodo di crisi ma sarebbero più unite che mai. Questo quanto dovrebbero confermare le nuove foto in edicola da oggi che secondo le anticipazioni di Roberto D’Agostino, sul suo Dagospia, mostrerebbero non solo le due amiche speciali di nuovo insieme pizzicate durante lo shopping e a braccetto, ma aggiungerebbero dei particolari molto importanti a conferma del loro amore.

Francesca Pascale e Paola Turci: arriva il suggello d’amore

Proprio Dagospia alla fine dell’anno aveva parlato dell’arrivo al capolinea della presunta storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale.

Ci aveva pensato poi Gabriele Parpiglia a smentire su Giornalettismo definendo la notizia lanciata da Roberto D’Agostino come una “fake”. Secondo il giornalista infatti “Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia”.

E ora arriva lo scoop di Oggi. Alla mano della cantante ci sarebbe un vistoso anello. Chi glielo avrebbe regalato? Secondo il settimanale non ci sarebbero dubbi, l’ex di Silvio Berlusconi, la Pascale che accanto alla Turci pare abbia dimenticato per sempre il Cavaliere che ora si consola con la sua nuova fiamma Marta Fascina.

L’anello non farebbe altro che confermare la versione di Gabriele Parpiglia: le due sono serene e felici più che mai insieme e chissà che questo dono non sia arrivato proprio durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Un pegno d’amore importante che suggella un amore chiacchieratissimo.