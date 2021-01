La showgirl argentina come sempre infiamma i social con uno dei suoi scatti seducenti: oggi lo fa mettendo in mostra le sue gambe perfette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Sempre più bella Belen che si mostra su Instagram in forma smagliante in ogni foto che pubblica. Una delle bellezze più amate e seguite sia sul popolare social network sia in tv infatti ogni suo programma è un successo.

Oltre ad essere bellissima Belen è anche talentuosa e versatile tanto che sa ballare, cantare, recitare e condurre.

Non le manca proprio nulla insomma alla sensuale argentina che ormai da diversi anni fa parlare di sè non soltanto per la sua professione ma anche per le sue love story.

Dopo il primo amore mediatico con Marco Borriello e il più chiacchierato con Fabrizio Corona è arrivato il matrimonio con Stefano De Martino che sembrava avesse portato la bella showgirl a una stabilità sentimentale soprattutto dopo la nascita del piccolo Santiago.

Ma purtroppo così non è stato e anche se la coppia ci ha riprovato dopo la prima separazione a tenere in piedi il matrimonio, alla fine del primo lockdown si sono detti addio definitivamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Belen Rodriguez e le rivelazioni inaspettate sul suo nuovo compagno

Le ultime parole di De Martino su Belen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> 2021: Belen inizia l’anno con il sorriso al fianco di Antonio Spinalbese

Sulle pagine di Chi l’ex marito di Belen, che il 12 gennaio si appresta a tornare in tv con il suo programma ‘Stasera tutto è possibile’, proprio in riferimento alla sua storia con la soubrette ha dichiarato: “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio con Belen è fallito. Dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato. I figli ne sono la prova” aggiunge.

“Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine. Nessuna può essere non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione. È difficile dire che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista. Vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa“.

Il ballerino, infine, ammette che è “felicemente scapolo” e che ha “imparato a stare da solo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

E conclude: “Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema, perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo“.