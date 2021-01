Ariadna Romero, giudizio sul suo ex non è piacevole: “Non lo voglio”

Ariadna Romero torna a parlare del suo ex Pierpaolo Pretelli, il concorrente del Grande Fratello sta facendo scintille. Il giudizio è negativo

Prima con Elisabetta Gregoraci, ora con Giulia Salemi, l’ex velino non ha tempo da perdere e conquistare le donne diventa per lui una priorità nella casa del Grande Fratello, dove è “chiuso” dall’inizio del programma. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, trentenne di Roma, che si sta sparando le ultime cartucce in questa edizione ad un mese dalla fine. Tutti non perdono l’occasione di parlare delle sue conquiste, tra questi la mamma e la sua ex fidanzata dalla quale ha avuto un bambino. Ariadna Romero, ospite nella puntata del 6 gennaio a Casa Chi ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia.

Ariadna Romero: parole toccanti su Pretelli

Ariadna Romero e Pierparolo Pretelli hanno vissuto una bellissima storia d’amore, tanto che dalla loro relazione è nata una creatura che amano immensamente. Tra loro c’è rispetto reciproco e il loro rapporto continua soprattutto per il bene del figlio. Ma la modella cubana dopo aver visto il percorso dell’ex velino all’interno della casa non riesce più a stare zitta e esprime il suo giudizio in diretta a Casa Chi. La Romero non vuole tirare conclusioni affrettate sull’attuale storia del padre di suo figlio con Giulia Salemi, ma di sicuro in merito alle altalenanti scelte amorose di Pierpaolo ammette: “Non ci sto capendo niente”. Secondo Ariadna è arrivato il momento per Pretelli di fare le sue scelte da solo e con responsabilità.

La modella però ha una cosa da rimproverare al suo ex: il modo in cui ha risposto alla madre nell’ultima puntata. “Se avessi risposto così a mia madre mi avrebbe dato una sberla”, afferma ridendo Ariadna.