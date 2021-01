La famosa web influencer Federica Pacela condivide una foto estrema per pubblicizzare il suo calendario: piovono like e commenti!

Con questo post, la Pacela ipnotizza tutti con il suo lato B esplosivo: lo mostra senza veli!

La sua pozione provocante, con le gambe aperte e piegate, inquadrata da dietro è uno spettacolo per il suo pubblico maschile e non solo!

Federica indossa un intimo coordinato reggiseno – perizoma rosso che fa sognare i suoi followers e, in meno di mezz’ora, scatena una pioggia di like (quasi 10.000) e di commenti (più di 200), tra cui quello della famosa social celebrity Eleonora Bertoli, che le scrive: “Aiutoooo”.

Riflesso nello specchio di fronte a sé, vediamo il suo volto truccato con un make-up molto pesante sugli occhi e rosso intenso sulle labbra.

Una cosa è certa: i seguaci invidiano il fotografo del seducente scatto!

Federica Pacela, per gli amici “Didi”

Oltre alla sua carriera sui social, Federica è famosa per i suoi innumerevoli servizi fotografici e per essere stata una delle concorrenti del programma condotto dalla esplosiva Elettra Lamborghini: Ex on the beach.

Tra le sue esperienze passate con personaggi noti, non si può non citare la relazione che ha avuto con Yuri Rambaldi, conosciuto come “il gigante buono”: spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Attualmente la Pacela è felicemente fidanzata con l’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo.