Federica Pacela in uno scatto speciale per il giorno dell’Epifania, le curve esplosive della influencer lasciano il segno come sempre

Scatenatissima, irresistibile, nell’ultimo periodo Federica Pacela ci ha davvero mostrato il meglio di sé. La modella e influencer 34enne è stata una delle bellezze maggiormente in vista su Instagram nell’anno appena trascorso. La sua fama sul web è ormai giunta a livelli altissimi, la consacrazione è arrivata con il suo attesissimo calendario, regalo più che gradito per i fan arrivato sotto Natale e andato a ruba nelle vendite sulla rete. Anche nelle vacanze natalizie, Federica è stata molto generosa regalando delle foto più conturbanti che mai. E nel giorno dell’Epifania, che tutte le feste si porta via, decide di chiudere alla grande con un ennesimo scatto da sballo.

Federica Pacela, il costume che sorprende: tutto in vista, il lato A risalta e fa sognare

E’ il giorno della befana e lei risponde presente all’appuntamento, con un look ad hoc. Tipico cappellaccio a punta e trucco dark sul volto, il resto dell’abbigliamento è in pieno stile Federica. Ossia, in costume, regalando ai followers come sempre le sue forme generosissime in primo piano.

Un costume, per l’occasione, particolare, a pezzo unico ma con vari ‘buchi’, da cui è possibile ammirare le forme esagerate di Federica. Risalta il solito lato A, uno dei suoi punti di forza. Che bello sarebbe, in effetti, se fosse lei a portarci la calza.