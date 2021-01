Cristina Casiraghi: via il costume in totale libertà, è un sogno – FOTO

Il nuovo contenuto naturalistico ed irresistibile della sexy influencer Cristina Casiraghi è stato appena pubblicato.

L’influncer e fotomodella milanese, Cristina Casiraghi, in un’intervista aveva già espresso il suo parere riguardo all’importanza di sentirsi liberi, non soltanto in merito alla sua attività professionale, quanto a pari merito nella routine quotidiana. Beneamina delle novità, e di una latente semplicità, che riserva però nella sua vita privata, Cristina continua a svolgere il lavoro dei suoi sogni, non potendo fare a meno di condividere i suoi ideali.

Cristina Casiraghi ed un sensuale inno alla libertà

Nonostante sia cresciuta in Svizzera, la modella nasconde un amore profondo verso le località dal clima più mite e favorevole. L’ultimo scatto in bianco e nero, pubblicato sul suo profilo Instagram, la mostra infatti in un paesaggio tipicamente estivo. Indossando soltanto un bikini dal colore sconosciuto, ma che, durante la creazione dell’instantanea, lancia lontano, invitando i suoi fan a concedersi alla più assoluta libertà.

Un vero inno anarchico è quello di Cristina, che protendendo le sue braccia verso il cielo sembrerebbe voler correre via lontano, seguendo forse la strada già percorsa dal suo costume.

Oltre alla sabbia che ha adornato il suo bellissimo fisico, l’hashtag “freedom“, accostato allo scatto nella didascalia, non fa che sottolineare il concetto tanto caro alla sexy influencer, quanto alla sua popolarità. Infatti, in seguito alla sua pubblicazione, il post è subito colmato da una lunga serie di cuoricini ed apprezzamenti.