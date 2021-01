La modella, showgirl, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip pubblica una foto che tiene tutti incollati allo schermo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Ciò che attira i followers è senza dubbio la vertiginosa scollatura che si apre fino all’inizio del ventre, lasciando poco spazio all’immaginazione.

La sua tutina nera è aderentissima e simula delle trasparenze su tutto il corpo.

Sullo sfondo dello scatto domina un albero di Natale riccamente decorato sui toni dell’oro: un’atmosfera calda ed accogliente.

Con più di 30.000 like e 400 commenti in un’ora, Aida diventa virale: un’onda di complimenti e apprezzamenti si abbatte sul post!

LEGGI ANCHE >>> Aida Yespica non teme il freddo. In costume sulla neve: uno splendore – FOTO

Aida Yespica ed il suo amore più grande: la sua storia e la risposta alle critiche!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

LEGGI ANCHE >>> Aida Yespica, outfit aderente e curve in vista: bellezza innevata – FOTO

Su Instagram Aida condivide con i followers alcuni momenti con il suo amore più grande: suo figlio Aron Ferrari, nato dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari.

Durante la permanenza della venezuelana all’interno della casa più spiata d’Italia, Aron ha vissuto a Miami con suo padre e, a tutti coloro che hanno criticato questa scelta, lei risponde così: “Sono tornata in Italia per lavorare, anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre“.

E ancora: “Ho contribuito al suo mantenimento. È giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Una cosa è certa: Aron è bellissimo come la madre. Sarà una qualità di famiglia?